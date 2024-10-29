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Анчелотти о награде тренеру года: «Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего — Вини и Карвахаля»

Итальянец был признан лучшим тренером минувшего сезона на церемонии вручения «Золотого мяча».
Источник: Sports

«Хочу поблагодарить мою семью, моего президента, мой клуб, моих игроков и больше всего — Вини и Карвахаля», — написал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Дани Карвахаль стал 4-м в голосовании на «Золотой мяч», Винисиус — вторым. Представителей «Реала» на сегодняшней церемонии не было.

«Реал» отменил поездку на церемонию «Золотого мяча», узнав о победе Родри. Винисиус решил не участвовать в мероприятии — клуб и партнеры поддержали его.

«Реал» зол на УЕФА из-за «Золотого мяча» — но от них же ничего не зависит! А кто все решает?