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Винисиус занял 2-е место в борьбе за «Золотой мяч», Беллингем — 3-е, Карвахаль — 4-е

Вингер «Реала» и сборной Бразилии уступил лишь хавбеку «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, ставшему обладателем приза.

Источник: Sports

Третье место занял полузащитник «Мадрида» и сборной Англии Джуд Беллингем. Четвертым стал еще один игрок «Мадрида» — испанский защитник Даниэль Карвахаль.

Победа Родри нужнее победы Винисиуса.

«Золотой мяч» Родри — феноменален.