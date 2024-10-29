Винисиус занял 2-е место в борьбе за «Золотой мяч», Беллингем — 3-е, Карвахаль — 4-е

Третье место занял полузащитник «Мадрида» и сборной Англии Джуд Беллингем. Четвертым стал еще один игрок «Мадрида» — испанский защитник Даниэль Карвахаль.
Победа Родри нужнее победы Винисиуса.
«Золотой мяч» Родри — феноменален.
Вингер «Реала» и сборной Бразилии уступил лишь хавбеку «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, ставшему обладателем приза.
Третье место занял полузащитник «Мадрида» и сборной Англии Джуд Беллингем. Четвертым стал еще один игрок «Мадрида» — испанский защитник Даниэль Карвахаль.
Победа Родри нужнее победы Винисиуса.
«Золотой мяч» Родри — феноменален.