Родри — третий испанец в истории, получивший «Золотой мяч». Это четвертая награда для Испании и первая с 1960 года

Отметим, что Альфредо Ди Стефано родился в Буэнос-Айресе и в течение карьеры выступал за сборные Аргентины, Колумбии (за колумбийцев он играл лишь в товарищеских матчах, так как федерация была исключена из ФИФА — Спортс«“) и Испании, получив испанское гражданство в 1956 году.