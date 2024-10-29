Родри — третий испанец в истории, получивший «Золотой мяч». Это четвертая награда для Испании и первая с 1960 года

Таким образом, это 4-й раз в истории, когда награда лучшему игроку мира от France Football досталась испанскому игроку.
Отметим, что Альфредо Ди Стефано родился в Буэнос-Айресе и в течение карьеры выступал за сборные Аргентины, Колумбии (за колумбийцев он играл лишь в товарищеских матчах, так как федерация была исключена из ФИФА — Спортс«“) и Испании, получив испанское гражданство в 1956 году.
Родри — первый игрок АПЛ с 2008 года, выигравший «Золотой мяч». Тогда победил Роналду.
«Золотой мяч» впервые взял игрок «Ман Сити» — Родри. Рекорд у «Реала» и «Барсы» — по 12 побед.