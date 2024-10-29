Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола. Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс заслуживали приз. И для полузащитников — они незаметно работают и сегодня вышли на свет»

Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет«, — сказал опорный полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Испании.