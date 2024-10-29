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Родри о «Золотом мяче»: «Это победа для испанского футбола. Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс заслуживали приз. И для полузащитников — они незаметно работают и сегодня вышли на свет»

"Сегодняшняя победа — не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс, многие другие.

Источник: Sports

Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет«, — сказал опорный полузащитник “Манчестер Сити” и сборной Испании.