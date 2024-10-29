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«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые детали контракта, остаются детали. Сейчас манкунианцы обсуждают условия со «Спортингом».

Источник: Sports

Португальский специалист готов перейти в «МЮ» по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.

Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных.