«МЮ» и Аморим согласовали основные условия контракта. Идут переговоры со «Спортингом» (Флориан Плеттенберг)

Португальский специалист готов перейти в «МЮ» по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.
Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, стороны уже согласовали ключевые детали контракта, остаются детали. Сейчас манкунианцы обсуждают условия со «Спортингом».
Португальский специалист готов перейти в «МЮ» по ходу сезона, но не собирается давить на нынешний клуб из уважения к нему.
Ранее стало известно, что «Ман Юнайтед» придется заплатить 10 млн евро в качестве отступных.