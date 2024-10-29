Бегиристайн о «Золотом мяче» Родри: «Полностью заслуженно. Это футболист без эго с исключительным уровнем»

Клуб также гордится тем, что так много других игроков были номинированы на эту награду. Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Рубен Диаш были заслуженно отмечены за свой вклад в наш успех. То, что так много [наших] игроков претендуют на эту награду, является еще одним доказательством того, что мы переживаем невероятный период в истории «Манчестер Сити», — сказал спортивный директор «горожан».