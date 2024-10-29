Бегиристайн о «Золотом мяче» Родри: «Полностью заслуженно. Это футболист без эго с исключительным уровнем»

Стабильность, которую он продемонстрировал, является результатом упорного труда и самоотверженности. Он настоящий профессионал, человек, который подходит к каждой тренировке с правильным настроем. Он хочет быть лучшим и готов пойти на необходимые жертвы, чтобы сделать это реальностью.
Клуб также гордится тем, что так много других игроков были номинированы на эту награду. Эрлинг Холанд, Фил Фоден и Рубен Диаш были заслуженно отмечены за свой вклад в наш успех. То, что так много [наших] игроков претендуют на эту награду, является еще одним доказательством того, что мы переживаем невероятный период в истории «Манчестер Сити», — сказал спортивный директор «горожан».