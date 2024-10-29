Сутормин о зарплатах: «Хорошие деньги получают те, кто показывает класс определенное время. Возьмем поваров — это искусство, ты так не сможешь. Дай бог, чтобы врачи, учителя получали еще больше игроков»

У тебя плюс-минус нет детства. В школе я ездил с Одинцово до Химок. На дорогу в один конец уходило 1 час 20 минут. И это после школы. Это непросто. Не все доходят. У меня не было ни одного выпускного, например, ни в 9-м, ни в 11-м классе. Кто-то уезжает в 11−12 лет в интернаты. Это стресс для ребенка. Я в 16 лет переезжал. До сих пор помню, как мама купила мне SIM-карту в метро и пошла. И ты понимаешь, что все, мама уехала — и ты один.