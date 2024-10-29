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Сесар Навас о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслужил больше Родри. Он был лучшим крайним защитником мира несколько сезонов, выиграл ЛЧ с победным голом в финале, взял Евро»

«Поздравляю Родри. Я думаю, что он лучший опорный полузащитник в мире, без сомнения, и он играет на уровне обладателя “Золотого мяча”. Он невероятный игрок.

Источник: Sports

Но, с моей точки зрения, Карвахаль заслужил награду. Дани был лучшим крайним защитником мира в течение нескольких сезонов, а также в прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов с победным голом в финале, взял Евро. На мой взгляд, более заслуженным победителем был бы Карвахаль.

Хотя надо сказать, что я считаю неуместным вручать индивидуальные призы в таком виде спорта, как футбол, где в него играют команды и успех за командами. Награждайте лучших в каждой позиции — это было бы справедливее«, — отметил воспитанник “Реала”, поигравший за “Рубин”.