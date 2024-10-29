Сесар Навас о «Золотом мяче»: «Карвахаль заслужил больше Родри. Он был лучшим крайним защитником мира несколько сезонов, выиграл ЛЧ с победным голом в финале, взял Евро»

Хотя надо сказать, что я считаю неуместным вручать индивидуальные призы в таком виде спорта, как футбол, где в него играют команды и успех за командами. Награждайте лучших в каждой позиции — это было бы справедливее«, — отметил воспитанник “Реала”, поигравший за “Рубин”.