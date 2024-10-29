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Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)

Спортивный директор самарцев ведет переговоры с клубом о расторжении контракта, сообщает «Чемпионат».

Источник: Sports

Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года, ранее он был ассистентом главного тренера команды.

После 13 туров «Крылья Советов» занимают в Мир РПЛ 10-е место.