Корниленко покидает пост спортивного директора «Крыльев» («Чемпионат»)

Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года, ранее он был ассистентом главного тренера команды.
После 13 туров «Крылья Советов» занимают в Мир РПЛ 10-е место.
Спортивный директор самарцев ведет переговоры с клубом о расторжении контракта, сообщает «Чемпионат».
Корниленко исполняет обязанности спортивного директора «Крыльев Советов» с августа 2020 года, ранее он был ассистентом главного тренера команды.
После 13 туров «Крылья Советов» занимают в Мир РПЛ 10-е место.