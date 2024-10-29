Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус — лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политика. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»

Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?