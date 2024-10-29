Мостовой о «Золотом мяче» Родри: «Винисиус — лучший, 4-й год разрывает всю Европу. Это политика. Бразилия ничего не выиграла, и что? Аргентина при Месси 15 лет ничего не выигрывала»

"С одной стороны, рад, что это испанец. С другой стороны, задолго до церемонии говорил, что Винисиус больше заслуживает. Все-таки это индивидуальная награда.
Многие говорят, что Испания заслужила. Они выиграли чемпионат Европы, а Бразилия ничего не выиграла, ну и что? Аргентина не выигрывала ничего 15 лет при Месси, и ничего. Человек по 70 забивал и по 100 отдавал, ну вы чего?
Остаюсь при своем мнении: да, Родри — молодец, но для меня все равно Винисиус — лучший. Ему только 24 года, а он уже четвертый год разрывает всю Европу.
Верю, что это мог быть политический шаг. Камавинга сказал, что футбол — это политика. Это не в упрек Родри, он тоже заслуживает.
Только приз один, было бы их два, то я бы им обоим дал. Но если он один, то я выбираю Винисиуса«, — сказал бывший игрок сборной России и “Сельты” Александр Мостовой.
«Золотой мяч» vs рейтинг Спортса«» — совпали только в одном.
Винисиус тоже в компании великих. Эти легенды были вторыми-третьими в голосовании «ЗМ».