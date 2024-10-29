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Пеп о «Золотом мяче» Родри: «Месси и Роналду были на другом уровне. Сейчас каждый может победить, конкуренция плотнее»

"Почему нет? Центральные защитники же выигрывали его в прошлом. Это нормально, нападающие забивают голы и совершают невероятные действия. [Лионель] Месси и Криштиану [Роналду] были потрясающими, они были на другом уровне.
Источник: Sports

"Почему нет? Центральные защитники же выигрывали его в прошлом. Это нормально, нападающие забивают голы и совершают невероятные действия. [Лионель] Месси и Криштиану [Роналду] были потрясающими, они были на другом уровне. Сейчас конкуренция стала плотнее. Каждый может выиграть.

Это происходит, когда людям дают голосовать, нужно принять результат. Завтра будет другая игра, другой сезон — ты пытаешься сделать это снова. В спорте ты зачастую проигрываешь чаще, чем выигрываешь. Это многому учит«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

Чего обладатели «ЗМ» добивались со сборными?