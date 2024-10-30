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Экс-защитник «МЮ» Берг об отставке тен Хага: «Смена тренера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Летом было бы время на подготовку, как в “Ливерпуле”, а сейчас лучшие уже заня

В понедельник «МЮ» объявил об увольнении Эрика тен Хага.
Источник: Sports

«Смена тренера или менеджера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Если бы они сделали это летом, у нового тренера было бы время внедрить свой стиль, как это сделал “Ливерпуль”. У них было время на перестройку, на работу, на подготовку игроков к началу сезона. Сейчас все гораздо сложнее.

Все тренеры, которые были в «Юнайтед», хорошие специалисты, все добивались успеха в других местах, но не смогли добиться успеха в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе. Лучшие тренеры уже заняты. Тухель только что возглавил сборную Англии. Где сейчас взять тренера, о котором можно сказать, что это «проверенный победитель», который имеет достаточно опыта, чтобы поднять «Юнайтед» с нынешнего уровня на вершину — это одна из самых сложных задач, я уверен.

Тен Хаг пытался воспроизвести то, что делал в «Аяксе», но, думаю, он столкнулся с очень большими трудностями при попытке играть таким образом с теми игроками и той командой, что у него была в Премьер-лиге. Не думаю, что у них был должный уровень или качество для этого«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед” на Radio 5 Live.