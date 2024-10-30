Экс-защитник «МЮ» Берг об отставке тен Хага: «Смена тренера по ходу сезона никогда не идет на пользу. Летом было бы время на подготовку, как в “Ливерпуле”, а сейчас лучшие уже заня

Все тренеры, которые были в «Юнайтед», хорошие специалисты, все добивались успеха в других местах, но не смогли добиться успеха в «Юнайтед» в долгосрочной перспективе. Лучшие тренеры уже заняты. Тухель только что возглавил сборную Англии. Где сейчас взять тренера, о котором можно сказать, что это «проверенный победитель», который имеет достаточно опыта, чтобы поднять «Юнайтед» с нынешнего уровня на вершину — это одна из самых сложных задач, я уверен.