Конте после 2:0 с «Миланом»: «Наполи» должен брать все от игры к игре, задача — вернуться в еврокубки. Горжусь тем, что мы создали сплоченный коллектив — это одна из лучших к

От игры к игре мы должны брать все. Я знаю, что за счет моего имени и карьеры на меня с самого начала возложена ответственность, потому что я добился определенных успехов. Каждый клуб, знает свои цели, начиная сезон — мы тоже знаем свою, и это возвращение в еврокубки, потому что «Наполи» не попал туда, по-моему, впервые за 14 лет. Будет еще лучше, если мы войдем через парадную дверь, но мы знаем, что такие же амбиции есть еще у 5−6 клубов.