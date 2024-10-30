Фонсека о 0:2: «Наполи» забил, но «Милан» контролировал матч. Мы играли в качественный футбол, создали много моментов. Непросто действовать против соперника, который защищается вблизи своей штрафной"

«Я всегда отвечаю за то, что происходит на поле, я принимаю это на себя. При всех голах мы постоянно допускаем ошибки, которых можно избежать. Очевидно, когда пропускаешь от “Наполи” через 5 минут, становится нелегко.
Если оценить игру в целом, они забили голы, но мы контролировали матч в остальном. Мы хорошо отреагировали на плохое начало, играли в позитивный, качественный футбол, создали много голевых моментов. Непросто действовать против «Наполи», который защищается поблизости от своей штрафной«, — сказал главный тренер “Милана” в интервью DAZN.