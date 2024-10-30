Матерацци о стычке с Зиданом в финале ЧМ-2006: «Во всем виноват Гаттузо — он обвинил меня, что я не сдержал Зинедина, возникло напряжение. В Италии меня ненавидят сильнее, чем во Франции&n

Честно говоря, я ничего не делал. Изначально в этой ситуации виноват Гаттузо. В первом экстра-тайме — не знаю, помните вы или нет, — был сэйв Буффона. Я поспорил об этом с Гаттузо, и он обвинил меня в том, что я не сдержал Зидана, который пробил по воротам, хотя я должен был сдерживать Трезеге. Именно Гаттузо должен был контролировать Зидана. Так что мы с ним сцепились, обвиняя друг друга. А потом я сказал, что у нас были бы проблемы, если бы я не удержал Зидана. Возникло напряжение, и вот к чему оно привело.