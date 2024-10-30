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«Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России

28-летний игрок стал автором единственного гола в матче команды с «Балтикой» (1:0) в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Источник: Sports

Он отличился спустя две минуты после выхода на замену во втором тайме.

— Когда вы выпускали Бевеева после перерыва, думали о том, что он первым же касанием забьет победный гол?

— Мы его в команде называем калмыцким Марадоной. Хорошо, что так получилось, он сам изъявил желание остаться именно здесь и принять участие в кубковом матче, за что его футбольный бог вознаградил, — сказал Евгений Аверьянов.

«Урал» вышел в первый этап ¼ финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, занявших третьи места на групповом этапе Пути РПЛ.