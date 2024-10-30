Каштанов о Роналду: «Каждый день им вдохновляюсь. Как может закончиться его эпоха? Всегда выходит и забивает. Сравните с Руни, а ведь они играли вместе!»

Закончилась ли эпоха Месси и Роналду? Как может закончиться эпоха Роналду? Я каждый день им вдохновляюсь. Он всегда выходит и забивает. Неважно, на каком уровне он играет.
Недавно попалась его фотография и фотография Руни. Сравните. А ведь они играли вместе! Меня такие люди, как Роналду, больше вдохновляют. Я надеюсь, когда моя карьера закончится, я не буду таким разбухшим, а наоборот, буду подавать пример людям: правильно питаться, жить спортом«, — сказал форвард “Факела”.
Роналду подставил «Аль-Наср»: не забил пенальти на 90+6. Это вылет и еще один упущенный трофей.