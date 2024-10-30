«Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место.
«Тот факт, что Вини не был удостоен звания лучшего игрока мира на церемонии вручения “Золотого мяча” — это еще одна попытка наказать его за откровенную позицию по расовым вопросам как на поле, так и за его пределами», — написал журналист Globo Esporte Дуглас Чеконелло.
Винисиус узнал, что не берет «ЗМ», сразу после танца. Закатил вечеринку, обещал всем «Ролексы» — а остался с золотым чупа-чупсом.
Пост Винисиуса — отсылка к борьбе с расизмом. В его окружении это называют причиной неполучения «Золотого мяча»: «Футбольный мир не готов принять игрока, который борется против системы».
Винисиус о расизме в Испании: «Если к 2030 году ситуация не улучшится, надо будет найти другое место для ЧМ. Игроки не будут чувствовать себя комфортно и безопасно в такой стране».