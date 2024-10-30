«Еще одна попытка наказать Вини за его позицию по расовым вопросам». Бразильский журналист Чеконелло о том, что Винисиус не получил «Золотой мяч»

«Тот факт, что Вини не был удостоен звания лучшего игрока мира на церемонии вручения “Золотого мяча” — это еще одна попытка наказать его за откровенную позицию по расовым вопросам как на поле, так и за его пределами», — написал журналист Globo Esporte Дуглас Чеконелло.