Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в “Аяксе” и выиграл два трофея в Англии»

"Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит… Я его немного знаю. Знаю, сколько старания он вкладывает в работу. Такая новость для него — это удар, конечно.