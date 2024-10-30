Слот об увольнении тен Хага из «МЮ»: «Вскоре мы снова увидим его в большом клубе, думаю. Он хорошо поработал в “Аяксе” и выиграл два трофея в Англии»

"Он мой соотечественник, поэтому я воспринимаю эту ситуацию острее. Первые мысли всегда о человеке. Мы, тренеры, знаем, что такое может случиться, но когда это происходит… Я его немного знаю. Знаю, сколько старания он вкладывает в работу. Такая новость для него — это удар, конечно.
Мы также знаем — особенно мы, выходцы из Нидерландов — что он хорошо поработал в «Аяксе», а также выиграл здесь два трофея. Так что, я думаю, что вскоре мы снова увидим его в большом клубе.
Но в данный момент для него и его семьи это… Трагедия — это, пожалуй, слишком громко сказано, но точно большое разочарование«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.
Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в мае 2022 года. В сезоне-2022/23 он выиграл с клубом Кубок английской лиги (в АПЛ — 3-е место), а в прошлом сезоне — Кубок Англии (в АПЛ — 8-е место). В текущем сезоне команда занимает 14-е место в таблице лиги.