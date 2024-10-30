Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со “Спартаком” приходится идти к тем людям, которые открыты»

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.
«Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь “Динамо”, потому что там игры и все прочее.
Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты", — сказал Мостовой.
Также бывший игрок «Спартака» и «Сельты» открыт к возможному сотрудничеству с «Зенитом»: «Пойду ли стажироваться в “Зенит”, если позовут? Почему нет? Конечно!».
Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать — никаких проблем. У нас Аршавин был».