Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мостовой готов к стажировкам в «Динамо» и «Зените»: «Вариант рассматриваю. После подставы со “Спартаком” приходится идти к тем людям, которые открыты»

Экс-футболист сборной России обучается в тренерской академии РФС с августа 2023 года.
Источник: Sports

«Спартак» отказал бывшему игроку клуба в согласованной ранее стажировке.

«Да, я слышал слова Лички и рассматриваю вариант стажировки. Надо уважать календарь “Динамо”, потому что там игры и все прочее.

Тем более после подставы со «Спартаком» приходится не задумываться над этим, а просто спокойно искать вариант и идти к тем людям, которые открыты", — сказал Мостовой.

Также бывший игрок «Спартака» и «Сельты» открыт к возможному сотрудничеству с «Зенитом»: «Пойду ли стажироваться в “Зенит”, если позовут? Почему нет? Конечно!».

Личка о стажировке Мостового в «Динамо»: «Если он захочет приехать — никаких проблем. У нас Аршавин был».