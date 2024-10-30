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Витинья о Роналду на ЧМ-2026: «Конечно, он будет там, он не уйдет. У меня еще немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним»

— С вами в сборной Португалии есть мировой эталон, это Криштиану Роналду, который в 39 лет все еще играет. Он по-прежнему участвовал в Лиге наций на последнем сборе. Что это означает для вас как игрока сборной Португалии и как вы объясняете такое исключительное долголетие?
Источник: Sports

— В 39 лет до сих пор в стартовом составе сборной. У меня нет объяснения такому долголетию. Он уже говорил об этом, и я думаю, что дело именно в профессионализме, который проявляется во всем, что он делает. Утром, вечером, каждый день его карьеры, это невероятно. Я представляю, какие усилия и жертвы ему пришлось предпринять и принести. И я предполагаю, что именно это и поддерживало состояние, в котором он пребывает в 39 лет.

Но да, для меня это привилегия. Будучи маленькими детьми, мы мечтаем однажды поиграть с ним, и это происходит. К счастью, у меня будет немало лет, чтобы насладиться сборной вместе с ним.

— Как вы думаете, он будет на чемпионате мира?

— Конечно, он будет там, он не уйдет, — сказал полузащитник сборной Португалии и «ПСЖ».