Роналду выбил телефон у болельщика на трибуне, промахнувшись с пенальти в Кубке короля Саудовской Аравии. Мяч после удара Криштиану попал мальчику в руку

Нападающий «Аль-Насра» не реализовал пенальти в добавленное ко 2-му тайму время матча с «Аль-Таавуном» (0:1) в Кубке короля Саудовской Аравии, пробив выше ворот — это первый незабитый 11-метровый Роналду в его нынешнем клубе после 19 успешных попыток. «Аль-Наср» вылетел из Кубка на стадии ⅛ финала.