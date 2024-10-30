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Тоуни хочет забивать больше Роналду в Саудовской Аравии: «Надеюсь, но соревнуюсь с собой. Он топ-игрок, но я сделаю то, что умею лучше всего»

В конце августа 28-летний нападающий перешел в «Аль-Ахли» из «Брентфорда» за 40 млн фунтов.

Источник: Sports

"Надеюсь, больше. Надеюсь, но, честно говоря, в основном я соревнуюсь сам с собой.

Я не смотрю, что делают другие. Очевидно, мы знаем, что Роналду — топовый игрок, но я сосредоточусь на себе и сделаю то, что умею делать лучше всего", — заявил Тоуни.

Говоря о Кариме Бензема, англичанин добавил: «Хорошо, что мы соревнуемся с такими игроками, но мы здесь не для того, чтобы боготворить их, а чтобы победить их».

Тоуни провел 6 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.