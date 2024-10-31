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Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)

Итальянец был отправлен в отставку в конце сентября, его пост занял Иван Юрич. Позднее Томас Тухель стал новым тренером сборной Англии.

Источник: Sports

По данным Radio Mana Mana Sport, немецкий тренер был «заинтригован» проектом «Ромы». Он провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него был выбран хорватский специалист.

Также на пост главного тренера римлян рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич. Отмечается, что бывший тренер «Боруссии» вместо этого рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.

Сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, набрав 10 очков. В начале октября сообщалось, что руководство клуба не очень довольно работой Юрича.