Тухель хотел возглавить «Рому» после де Росси, но клуб выбрал Юрича (Mana Mana Sport)

По данным Radio Mana Mana Sport, немецкий тренер был «заинтригован» проектом «Ромы». Он провел предварительные переговоры с клубом, однако вместо него был выбран хорватский специалист.
Также на пост главного тренера римлян рассматривались Стефано Пиоли, Хави и Эдин Терзич. Отмечается, что бывший тренер «Боруссии» вместо этого рассчитывает на работу в «Милане», который возглавляет Паулу Фонсека.
Сейчас «Рома» занимает 12-е место в Серии А, набрав 10 очков. В начале октября сообщалось, что руководство клуба не очень довольно работой Юрича.