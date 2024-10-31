Мотта о 2:2 с «Пармой»: «Ювентусу» нужно стать лучше. Мы подарили много шансов сопернику"

"Мы так много подарили шансов и сами создали их для соперника сегодня. Нам нужно стать лучше, чтобы добиться того результата, которого мы хотим достичь, и это точно не ничья.
Мы допустили ошибки на последних подступах к воротам соперника — не хватало последнего паса и завершения.
Копмейнерс важен для нас, но мы не должны полагаться только на него«, — сказал главный тренер “Ювентуса” Мотта.
«Ювентус» не выиграл у «Пармы» — 2:2. Команда Мотты не побеждает 3 матча подряд и идет 4-й в Серии А с отставанием от «Наполи» в 7 очков.