Ван де Вен и Савио травмировались в матче «Тоттенхэма» и «Сити» — хавбека «горожан» унесли на носилках. Вернер хромал, уходя на замену, Аканджи не вышел в старте

На 14-й минуте матча из-за травмы был заменен Микки ван де Вен — защитник «Тоттенхэма» повредил бедро в подкате против Савио. Вместо нидерландца на поле вышел Дестини Удоджи. В составе «шпор» повреждение также получил Тимо Вернер — форвард, замененный на 69-й минуте матча, прихрамывал, покидая поле.