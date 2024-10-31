Ван де Вен и Савио травмировались в матче «Тоттенхэма» и «Сити» — хавбека «горожан» унесли на носилках. Вернер хромал, уходя на замену, Аканджи не вышел в старте

На 14-й минуте матча из-за травмы был заменен Микки ван де Вен — защитник «Тоттенхэма» повредил бедро в подкате против Савио. Вместо нидерландца на поле вышел Дестини Удоджи. В составе «шпор» повреждение также получил Тимо Вернер — форвард, замененный на 69-й минуте матча, прихрамывал, покидая поле.
В составе «Манчестер Сити» травму во 2-м тайме получил Савио. Бразильского полузащитника унесли с поля на носилках — вместо него на поле появился 19-летний Джейкоб Райт.
Кроме того, Мануэль Аканджи, заявленный в стартовом составе «горожан», не принимал участия в матче: вместо него выше Рубен Диаш.