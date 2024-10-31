Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ван Нистелрой после 5:2 с «Лестером»: «Удача была на стороне “МЮ” — с “Вест Хэмом”, “Фенербахче” и “Брентфордом” у нас было больше моментов. Я здесь

В первом матче после увольнения Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 5:2 в матче ⅛ финала Кубка английской лиги.

Источник: Sports

"Мы забили несколько отличных мячей, начиная с красивого гола Каземиро. Должен сказать, что нам немного повезло.

Два попадания в штангу, и мяч попадает в ноги Каземиро, а Бруну поразил ворота со штрафного — он забил впервые за долгое время, поэтому я рад, что он сделал дубль.

[ «МЮ» забил] пять голов, но в матчах против «Вест Хэма», «Фенербахче» и «Брентфорда» мы создали гораздо больше моментов. Неожиданно удача оказалась на нашей стороне.

Я пришел сюда в качестве ассистента, чтобы помогать клубу. Теперь в этой роли я помогаю столько, сколько потребуется. Я здесь для того, чтобы и дальше помогать клубу строить свое будущее.

Я здесь, чтобы помогать, служить и отдавать все свои силы клубу в любой роли, поскольку вокруг меня много людей, которые хотят для клуба самого лучшего, и это никогда не изменится«, — сказал временный тренер “Манчестер Юнайтед”.