В долгосрочном плане мне очень понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики в этом сезоне. Они смогли показать наш привычный футбол, сыграли качественно, поэтому в ближайшие недели мне будет еще труднее выбирать состав«, — сказал тренер “Ливерпуля”.
Слот о 3:2 с «Брайтоном»: «Понравилась игра тех, у кого было не так много игровой практики. Мне будет еще труднее выбирать состав “Ливерпуля”
"Матч получился тяжелым, однозначно. И это ожидалось, учитывая их стиль игры и селекцию за последние несколько лет. Уехать отсюда с победой — конечно, это весьма радует.