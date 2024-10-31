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Постекоглу о 2:1: «Оба гола “Тоттенхэма” были мастерскими, с “Сити” иначе и быть не может — они не дают забить легко»

«Мы встречались с грозным соперником и, думаю, на протяжении большей части матча играли хорошо. Мы не позволили им создать слишком много верных голевых моментов. Оба наших гола были мастерскими, с “Сити” иначе и быть не может — они не дают забить легко.

Источник: Sports

Наша команда растет постоянно, это вечный процесс, но когда растешь, не обходится без сбоев. В воскресенье мы были разочарованы [после 0:1 от «Кристал Пэлас»], но я сильно верил, что сегодня мы сможем выйти и устроить отличное зрелище«, — сказал тренер “Тоттенхэма”.