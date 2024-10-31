Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 “Золотого мяча”, если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам»

«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии “Золотой мяч”? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 “Золотого мяча” в будущем.

Источник: Sports

«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии “Золотой мяч”? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 “Золотого мяча” в будущем. Но для этого еще надо, чтобы “Монако” что-то выиграл.

А еще может помешать не самое хорошее отношение к россиянам сейчас. Головин может выдать отличный сезон, но включат в топ-30 кого-то другого вместо него — не россиянина«, — сказал бывший футболист “Манчестер Юнайтед”.