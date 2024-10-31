Канчельскис о Головине: «Неплохие шансы на топ-30 “Золотого мяча”, если продолжит играть так же, как в прошлом сезоне. Но может помешать не самое хорошее отношение к россиянам»

«Есть ли шансы у Головина войти в тридцатку лучших премии “Золотой мяч”? Сложновато, конечно, но чем черт не шутит. Если будет продолжать играть на таком же уровне, как в прошлом сезоне, то будут неплохие шансы попасть в топ-30 “Золотого мяча” в будущем. Но для этого еще надо, чтобы “Монако” что-то выиграл.