Вадим Евсеев: «Сейчас все звезды — в Медиалиге, там морды бьют»

— А что Дзюба? Он уже заканчивает. На чемпионате мира 2018 года играл хорошо, потом тоже, забивал много — никто у него этого не отберет. Просто всему свое время. Как в нашей Второй лиге играют, Дзюба еще лет пять играть будет, — сказал главный тренер «Ленинградца».