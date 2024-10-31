Вадим Евсеев: «Сейчас все звезды — в Медиалиге, там морды бьют»

— Что вы подразумеваете под словом «звезда»?
— Игроки, за которыми бегают журналисты, у которых берут автографы, которые забивают много голов…
— Вот Медиалига есть, там кто-то сказал пару слов, морду набили, и все бегают друг за другом. Вы, журналисты, так работаете: чем хуже событие, тем выше рейтинг ваших материалов. Звезда… В моем понимании нет слова «Звезда», есть — «Хороший футболист». Вот Федоров Черенков — звезда. Сейчас про него фильм сняли, идите и смотрите. Это реальная звезда, мне посчастливилось с ним на поле выходить, когда я был молодой.
— Его игра впечатляла, человеческие качества?
— Все вместе. Я в восьмидесятые смотрел футбол, еще маленький — тогда много было звезд. Сейчас все по-другому.
— В общем, в России звезд нет.
— Вы, журналисты, Пиняева подняли в свое время. «Он будет играть за “Манчестер Юнайтед”! Пиняев выходит на замену в “Локомотиве”. Качества есть — надо их поддерживать, развивать. Год, два, три… Двигаться вперед.
— Артем Дзюба?
— А что Дзюба? Он уже заканчивает. На чемпионате мира 2018 года играл хорошо, потом тоже, забивал много — никто у него этого не отберет. Просто всему свое время. Как в нашей Второй лиге играют, Дзюба еще лет пять играть будет, — сказал главный тренер «Ленинградца».
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Кокорин, Смолов, Дзюба и еще 7 звезд, которые не хотят в Медиалигу.