Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в “Амкале” тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»

Меня больше разочаровал Герман в этой ситуации. Я был о нем всегда высокого мнения. Он вроде порядочный парень. Наверное, этот клуб еще до сих пор ничего не выиграл значимого, потому что нельзя идти на поводу у футболистов и бояться принимать какие-либо решения.