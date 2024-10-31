Дзюба о пинке Чужого: «Много негативных персонажей в медиафутболе, в “Амкале” тоже. Не хочу рекламировать этих полупокеров»

Общался ли со мной кто-то после ситуации с «Амкалом» и Чужим, чтобы все вывести в нормальное русло? Мне неинтересно. Возможно, и я им неинтересен.
Меня больше разочаровал Герман в этой ситуации. Я был о нем всегда высокого мнения. Он вроде порядочный парень. Наверное, этот клуб еще до сих пор ничего не выиграл значимого, потому что нельзя идти на поводу у футболистов и бояться принимать какие-либо решения.
Ты им, черт возьми, деньги платишь. Они должны выполнять то, что ты скажешь. Его позиция — неправильная. Слишком осторожная. Он боялся вообще что-либо сказать, весь побледнел, заикался, не мог принять решения, за него подходили и что-то тявкали.
Хочет показаться для всех хорошим? Так не бывает. Невозможно. Когда игроки будут уходить из твоей команды, они все равно не оценят доброту. Все воспринимают его доброту за слабость«, — сказал нападающий “Акрона”.
Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.