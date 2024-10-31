Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов — для меня он лучший в мире. Возможно, его не оценили по достоинству из-за перехода в МЛС»

Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение«, — сказал полузащитник “Интер Майами”.