Альба о «Золотом мяче»: «Месси всегда должен быть в числе претендентов — для меня он лучший в мире. Возможно, его не оценили по достоинству из-за перехода в МЛС»

«Я никогда не придавал особого значения “Золотому мячу”, одни игроки соглашаются [с результатами], другие — нет… Я считаю, что Лео всегда должен быть [в числе претендентов]. Возможно, его не оценили должным образом, потому что он уехал в МЛС, но Лео продолжает делать разницу.
Для меня он, несомненно, лучший в мире. Даже в сборной Аргентины он продолжает выступать на самом высоком уровне. Для меня он всегда будет лучшим, он это доказал. Я уважаю решение отдать награду другому игроку, но это мое мнение«, — сказал полузащитник “Интер Майами”.