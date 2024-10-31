Дзюба о скандале с Литвиным: «Я его не осуждаю. Неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев»

Как бы себя повел я в такой ситуации? Я уже чуть повзрослее, чем Миша. На самом деле неважно, что кричат гиены и шакалы, когда ты лев. Вот и все. Мне по барабану на самом деле. Ты просто делаешь свое дело и все. Сегодня они кричат так, а завтра по-другому.