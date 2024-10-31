Каштанов о форвардах: «Кордоба больной на голову, и мне это нравится — по-спортивному наглый, живет футболом. Дзюба, как бы его ни хейтили, здорово распоряжается мячом с его габаритами»

«Как бы его ни хейтили, и кто бы что про него ни говорил, человек здорово распоряжается мячом с его габаритами. Понятно, что он не дает объем, но, мне кажется, тренеры от него этого и не требуют. Они требуют, чтобы он цеплялся за мячи и помогал, чтобы команде при выходе из обороны было легче», — сказал Каштанов.