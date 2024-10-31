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Каштанов о форвардах: «Кордоба больной на голову, и мне это нравится — по-спортивному наглый, живет футболом. Дзюба, как бы его ни хейтили, здорово распоряжается мячом с его габаритами»

"В РПЛ мне на данный момент нравится Джон Кордоба. Он здорово распоряжается своими габаритами, он по-спортивному наглый и живет футболом. У него менталитет победителя.

Источник: Sports

Мне кажется, он что-то принимает. Он больной на голову, и мне это нравится. Если это ему помогает — круто! Человек в Испании и Германии поиграл — на действительно хорошем уровне«, — сказал форвард “Факела”.

Из российских нападающих Каштанов выделил Артема Дзюбу.

«Как бы его ни хейтили, и кто бы что про него ни говорил, человек здорово распоряжается мячом с его габаритами. Понятно, что он не дает объем, но, мне кажется, тренеры от него этого и не требуют. Они требуют, чтобы он цеплялся за мячи и помогал, чтобы команде при выходе из обороны было легче», — сказал Каштанов.

Рассуждая о нападающих из зарубежных чемпионатов, футболист «Факела» отметил Эрлинга Холанда.

"Мне очень нравится Эрлинг Холанд и то, как он распоряжается мячом. Понятное дело, он играет в лучшей команде мира, но он много лишнего не делает — зацепился за мяч и пошел в штрафную. Он понимает, где будет приносить пользу.

Я, когда пришел в «Факел», много распылялся и бегал влево-вправо, но теперь понимаю, что мне надо по створу работать. Там мой хлеб, там очки для команды", — сказал Каштанов.