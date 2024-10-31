Лаутаро о том, что Месси отдал бы ему «Золотой мяч»: «Большая честь, что величайший игрок в истории так считает. Я провел отличный сезон с Аргентиной и “Интером”

— Для меня большая честь, что величайший игрок всех времен так считает. Я очень рад оказаться в числе претендентов.
Думаю, это признание того, что я провел отличный сезон со сборной, выиграв Кубок Америки, и с «Интером», выиграв скудетто, вторую звезду и Суперкубок Италии. С личной точки зрения тоже — я был лучшим бомбардиром обоих турниров и признан лучшим игроком Серии А, — сказал форвард «Интера» и сборной Аргентины.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в Париже в понедельник — награду получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Лаутаро занял в голосовании 7-е место.
Лаутаро о 7-м месте на «Золотом мяче»: «Ожидал большего, честно говоря. Иногда эти награды несправедливы, но я доволен своей работой в “Интере” и сборной».