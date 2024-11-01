Ловчев о «Спартаке»: «Иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов красно-белых. Не вижу особого настроя. Многие не знают, кто такие братья Старостины»

— Может, кто‑то один и знает, но в целом — нет. Они не понимают, что это основатели «Спартака» и так далее. По идее они должны это знать, но, так как меняются спортивные руководители и владельцы клуба, этого не происходит, — сказал бывший футболист «Спартака».