Романцев считает закономерным лидерство «Краснодара»: «13 туров без поражений, победы над всеми конкурентами. Нас ждет лихой финиш с непредсказуемой развязкой»

«В матче со “Спартаком” “Краснодар”, как и в прошлом сезоне, убедил, что у него нет другой задачи, кроме как обойти “Зенит” в золотой гонке. И те, кто думал, что уход Ивича скажется на боеспособности команды, ошиблись. Мусаев не стал ничего ломать и резко менять игровой стиль, а оставил все лучшее, что сделал предшественник. Он лишь добавил остроты в атаке, где Кордоба и Сперцян способны взломать любую оборону.