Бонмати о том, что Ямаль не стал прикасаться к ее «Золотому мячу»: «Он сказал, что это плохая примета»

«[На церемонии] он спросил у меня, выгравировано ли на нем [»Золотом мяче«] мое имя. И я ответила: “Ты хочешь к нему прикоснуться?”.
На что он сказал с улыбкой: «Я не буду прикасаться, это плохая примета», — сказала Бонмати.
Футболистка «Барселоны» выиграла приз второй год подряд, тогда как вингер «блауграны» стал обладателем награды лучшему молодому игроку мира.
«[На церемонии] он спросил у меня, выгравировано ли на нем [»Золотом мяче«] мое имя. И я ответила: “Ты хочешь к нему прикоснуться?”.
На что он сказал с улыбкой: «Я не буду прикасаться, это плохая примета», — сказала Бонмати.