Матерацци о «Золотом мяче»: «Лаутаро входит в топ-5 — ему нужно прислушаться к словам Месси. Его суждение важнее, чем мнение жюри»

Он побеждал с «Интером» и Аргентиной, включая чемпионат мира и два Кубка Америки. Вот что имеет значение. Это я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале против Франции и даже не вошел в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году.