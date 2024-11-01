«Амкал» хотел пригласить Дзюбу для участия в Кубке России. Переговоры не состоялись из-за скандала на финале Т-Лиги

«Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал “Мы “Амкал”, а вы нет”. И даже когда он обижался на тогда еще игрока “Амкала” Егорова, я к нему хорошо относился.
Я с Артемом не ругался. Как бы я ни горел в моменте, я никогда не скажу ничего про кого-то, о чем потом буду переживать.
Сейчас мы с Дзюбой не общаемся. После финала Т-Лиги я хотел позвать его в «Амкал» на Кубок России. На тот момент Артем был без команды, а мы срочно искали подмогу из-за травмы Костюкова. В итоге не пригласил, потому что после финала мы разъехались в разные стороны«, — рассказал основатель и президент “Амкала” Герман Эль Класико.
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