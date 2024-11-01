«Амкал» хотел пригласить Дзюбу для участия в Кубке России. Переговоры не состоялись из-за скандала на финале Т-Лиги

«Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал “Мы “Амкал”, а вы нет”. И даже когда он обижался на тогда еще игрока “Амкала” Егорова, я к нему хорошо относился.