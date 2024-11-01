Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Амкал» хотел пригласить Дзюбу для участия в Кубке России. Переговоры не состоялись из-за скандала на финале Т-Лиги

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Источник: Sports

«Отношение к Дзюбе после финала Т-Лиги особо не изменилось. Я к нему хорошо относился с того дня, когда он в раздевалке сборной России кричал “Мы “Амкал”, а вы нет”. И даже когда он обижался на тогда еще игрока “Амкала” Егорова, я к нему хорошо относился.

Я с Артемом не ругался. Как бы я ни горел в моменте, я никогда не скажу ничего про кого-то, о чем потом буду переживать.

Сейчас мы с Дзюбой не общаемся. После финала Т-Лиги я хотел позвать его в «Амкал» на Кубок России. На тот момент Артем был без команды, а мы срочно искали подмогу из-за травмы Костюкова. В итоге не пригласил, потому что после финала мы разъехались в разные стороны«, — рассказал основатель и президент “Амкала” Герман Эль Класико.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.