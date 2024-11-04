Пятибратов о том, что помешало «Факелу» победить «Химки»: «Не что, а кто. Второй монитор ВАР сломался. Что там смотреть? Человек забивает в свои ворота, чистейший гол»

Был момент со стандарта, мы додавили в конце, наш план сработал, забили победный мяч. Не знаю, почему эпизоды так трактовались, но в этом разберутся люди, которые должны в этом разбираться. Не просто так после матча 10 тысяч болельщиков аплодировали нашим футболистам стоя. Они заслужили сегодня три очка. Мы их сегодня заработали, но не получили. Значит, будем в следующем матче стараться зарабатывать и получать.