Слот о спаде у Салаха из-за возраста: «Нет причин думать об этом, Мо в очень хорошей форме. Сколько лет Роналду? Месси по-прежнему невероятен»

Сколько сейчас лет Криштиану Роналду? Месси по-прежнему невероятен [в свои 37]. Но есть и такие игроки, как я, которые в 33 года уже не были так хороши, но не сказать, что я был очень хорош и в 26. Я не знаю, что случится в будущем, но я точно знаю, что Мо находится в очень хорошей форме", — сказал Слот.