Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду — лучшим завершителем, Крооса — плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве

— Кто лучший игрок, с которым ты играл в одной команде?
— Тиаго.
— Кем ты хотел стать в детстве?
— Месси.
— Кто лучший игрок мира прямо сейчас?
— Винисиус Жуниор.
— Кто твой лучший друг в футболе?
— Не могу назвать одного, исключив остальных своих друзей.
— Нет, можешь.
— Джордан Тезе.
— Кто лучший нидерландский игрок всех времен?
— Йохан Кройфф.
— Если бы твоя жизнь зависела от пенальти, кого бы ты хотел видеть в качестве бьющего?
— Балотелли.
— Кто лучший плеймейкер в футболе среди бывших и действующих игроков?
— Тони Кроос.
— Кто лучший завершитель среди бывших и действующих игроков?
— Криштиану Роналду, — сказал Гакпо.