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Гакпо назвал Винисиуса лучшим игроком мира, Роналду — лучшим завершителем, Крооса — плеймейкером, доверил бы Балотелли решающий пенальти. Коди «хотел стать Месси» в детстве

Вингер «Ливерпуля» и сборной Нидерландов принял участие в блиц-опросе.
Источник: Sports.Ru

— Кто лучший игрок, с которым ты играл в одной команде?

— Тиаго.

— Кем ты хотел стать в детстве?

— Месси.

— Кто лучший игрок мира прямо сейчас?

— Винисиус Жуниор.

— Кто твой лучший друг в футболе?

— Не могу назвать одного, исключив остальных своих друзей.

— Нет, можешь.

— Джордан Тезе.

— Кто лучший нидерландский игрок всех времен?

— Йохан Кройфф.

— Если бы твоя жизнь зависела от пенальти, кого бы ты хотел видеть в качестве бьющего?

— Балотелли.

— Кто лучший плеймейкер в футболе среди бывших и действующих игроков?

— Тони Кроос.

— Кто лучший завершитель среди бывших и действующих игроков?

— Криштиану Роналду, — сказал Гакпо.