Бобан о Леау: «Он не заслуживает места у позорного столба. Ему нужно другое окружение, чтобы подталкивать его. Ему свойственна ленность, у него нет характера профессионала»

К сожалению, у него нет характера профессионалов, которых мы знаем сегодня, ему свойственна леность. Думаю, Фонсека просит его показать что-то в важной игре. Надеюсь, что он в хорошей форме, ведь если так, его не остановить«, — сказал бывший полузащитник “Милана”.