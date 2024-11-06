Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дьокереш о 4:1: «Спортинг» мог забивать больше, «Ман Сити» — тоже. Будем очень скучать по Амориму"

«Спортинг» выиграл матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1. Шведский нападающий оформил хет-трик.

Источник: Sports

"Всегда приятно забивать, а еще лучше — оформлять хет-трик. Самое важное — победа в матче, так что для нас это был прекрасный вечер.

Мы знали, что матч будет трудным, и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, чесли честно. Они тоже могли забить больше.

Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я старался продолжать делать то, что делал".

Об уходе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».

«Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились потрясающих результатов. Нам будет не хватать его и других членов тренерского штаба, которые уйдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи», — сказал Дьокереш.