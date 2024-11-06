Дьокереш о 4:1: «Спортинг» мог забивать больше, «Ман Сити» — тоже. Будем очень скучать по Амориму"

"Всегда приятно забивать, а еще лучше — оформлять хет-трик. Самое важное — победа в матче, так что для нас это был прекрасный вечер.
Мы знали, что матч будет трудным, и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, чесли честно. Они тоже могли забить больше.
Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я старался продолжать делать то, что делал".
Об уходе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед».
«Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились потрясающих результатов. Нам будет не хватать его и других членов тренерского штаба, которые уйдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи», — сказал Дьокереш.