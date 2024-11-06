Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гвардиола об 1:4 от «Спортинга»: «Ман Сити» должен быть эмоционально более стабильным. Мы фантастически провели первый тайм"

«Горожане» проиграли матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4.

Источник: Sports

«Мало что можно сказать, когда проигрываешь 1:4. Поздравляю “Спортинг”.

Мы фантастически провели первый тайм, но у нас возникали трудности с тем, чтобы забить. Мы создаем моменты и пропускаем, когда соперник делает не так уж и много.

Первый тайм был очень хорош, мы забили гол, но иногда мы допускали ошибки в простых ситуациях. Такое может случаться. Таких голов, как третий и четвертый, мы должны избегать.

Эмоционально мы были недостаточно стабильны, а в этом соревновании нужно быть стабильными. При счете 1:2 многое может случиться. Мы должны быть эмоционально более стабильными«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.