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Лунин после 1:3 с «Миланом»: «Мы “Реал Мадрид” и должны всегда побеждать, доминировать, два последних поражения необъяснимы. В футболе бывают черные полосы, но я не вижу, чтобы кто-то нервни

Ранее «Реал» разгромно проиграл «Барселоне» в класико (0:4).
Источник: Sports

"Два последних поражения необъяснимы. Мы должны как следует разобраться и быстро отреагировать. Необходимо вернуться в нужное русло.

Я не вижу, чтобы команда нервничала. К сожалению, в футболе бывают сложные моменты, черные полосы. Мы понимаем, что мы «Реал Мадрид» и должны всегда побеждать, оправданий нет.

Мы должны доминировать, сократить число моментов у своих ворот, лучше использовать собственные шансы… Но я не вижу, чтобы кто-то нервничал, давайте проанализируем. Думаю, мы преодолеем эту ситуацию.

Свист? «Бернабеу» всегда был требовательным стадионом, это помогает нам в сложные моменты, когда мы проигрываем, они гонят, подбадривают нас. Сегодня не вышло, я могу их понять, но болельщики всегда с нами«, — отметил вратарь “Реала”.

«Реал» проиграл 2 матча подряд впервые с сезона-2022/23.

«Реал» снова проиграл — 1:3 «Милану» ?‍? Гол заряженного Винисиуса не помог.