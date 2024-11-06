Лунин после 1:3 с «Миланом»: «Мы “Реал Мадрид” и должны всегда побеждать, доминировать, два последних поражения необъяснимы. В футболе бывают черные полосы, но я не вижу, чтобы кто-то нервни

Свист? «Бернабеу» всегда был требовательным стадионом, это помогает нам в сложные моменты, когда мы проигрываем, они гонят, подбадривают нас. Сегодня не вышло, я могу их понять, но болельщики всегда с нами«, — отметил вратарь “Реала”.