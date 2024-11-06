Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слот о 4:0 с «Байером»: «Ливерпуль» пошел на риск, в 1-м тайме угрозы нашим воротам не было. Иногда сильный форвард лучше того, кто быстрее"

«Ливерпуль» победил на «Энфилде» со счетом 4:0 в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Источник: Sports

«Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. Они [»Байер"] перегружали центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты и пошли на риск, играя один на один по всему полю.

В первом тайме у нас было больше моментов, а соперник не представлял угрозы нашим воротам. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий лучше, чем тот, кто быстрее. Кертис Джонс сделал невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Лучо (Луиса Диаса — Спортс«“), может его завершить. На мой взгляд, передача была так же хороша, как и гол.

Тренер не заглядывает вперед на ближайшие три месяца — всегда есть только каждая последующая игра. В субботу нам предстоит еще один тяжелый матч с «Астон Виллой».

Вирджила [ван Дейка] иногда критикуют за то, что он не выходит в центр поля. Я бы посоветовал этим людям посмотреть сегодняшний матч, потому что он постоянно был впереди«, — сказал главный тренер “Ливерпуля” в эфире Amazon Prime.