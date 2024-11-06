Фонсека о 3:1 с «Реалом»: «Милан» выиграл, потому что игроки ничего не боялись. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться"

Абрахам — игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет ближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Тэмми очень помогает команде", — сказал Фонсека.