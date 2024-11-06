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Фонсека о 3:1 с «Реалом»: «Милан» выиграл, потому что игроки ничего не боялись. Мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться"

Итальянская команда выиграла выездной матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1.

Источник: Sports

"Я думаю, мы выиграли, потому что у игроков хватило смелости играть здесь, ничего не боясь.

Мы готовились к игре, планируя владеть мячом. В первом тайме мы добились важного преимущества. Во втором тайме нам пришлось тяжелее, но мы справились с этим вместе.

Мы заслужили эту победу не только за три забитых мяча, но и за то, что играли качественно.

В еврокубках важно владеть инициативой и контролировать мяч. Сегодня мы показали, что итальянские команды умеют не только защищаться. Мы должны продолжать стремиться к росту.

Абрахам — игрок со многими качествами. Мората способен играть роль связующего звена. Это два игрока с разными характеристиками. Первый играет ближе к воротам, второй больше взаимодействует с мячом. Альваро очень устал, и нам пришлось заменить его. Тэмми очень помогает команде", — сказал Фонсека.